Елизавета II пообещала принять принца Гарри обратно в семью, если он захочет вернуться

Британская королева Елизавета II была бы рада возвращению своего внука Гарри в королевскую семью. Как пишет The Sun, накануне она четыре часа провела за личным разговором с герцогом Сассекским.

Елизавета II пообещала Гарри, что если он захочет вернуться, королевская семья с удовольствием примет его обратно. По словам источника в Виндзорском дворце, королева начала разговор так: "Ты всеми любим, и если захочешь вернуться, тебя всегда примут".

"В воскресенье королева впервые имела возможность поговорить по душам с Гарри и выяснить его планы. Это проходило в гораздо более расслабленной атмосфере, в которой оба могли высказать свои мысли", – сообщил источник. По его словам, Елизавета II посетовала, что теперь будет редко видеть своего правнука принца Арчи, поскольку Гарри с семьей живет в Канаде. Тем не менее, она уважает его решение, только просит "не монетизировать свой королевский статус".

Гарри и его супруга Меган Маркл ненадолго приехали в Великобританию для участия в официальном мероприятии. Их маленький сын остался в Канаде.

В январе принц Гарри и его жена заявили о желании избавиться от статуса старших членов королевской семьи. Свое решение они объяснили тем, что хотят добиться финансовой независимости. Жить он планируют попеременно в Великобритании и Канаде.

18 января Букингемский дворец объявил, что пара отныне не сможет представлять королеву в официальных поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств, а также не будет получать финансирование из бюджета.