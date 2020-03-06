В Питере продают плюшевый коронавирус и "заговоренную воду"

Предприимчивые жители Петербурга решили с иронией реагировать на сообщения о коронавирусе.

На одном из популярных интернет-ресурсов размещены объявления о продаже "заговоренной" от него воды и вязаной плюшевой игрушке. Ее предлагают за 2 тысячи рублей.

Объявление о продаже плюшевого "коронавируса" составлено в шутливой форме. В описании, в частности, говорится, что его диаметр — около 30 сантиметров, а "характер – убийственный".

Автор игрушки рассказал РИА Новости, что она связана крючком из плюшевой пряжи, а на ее изготовление "коронавируса" по картинкам из Интернета ушло около двух дней.

"Пока он существует в единственном экземпляре, серийное производство не планируется", — сообщил автор объявления.

Что же касается воды, "заговоренной от коронавируса", то она предлагается по цене 280 рублей за бутылку.

В описании отмечается, что стакан этой воды надо выпивать натощак, ею же протирать лицо и затем не умываться в течение трех часов.

Ранее дать оценку дезинформации россиян об "амулетах", "настойках" и "оберегах" от коронавируса COVID-19 попросил Роспотребнадзор член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

В контексте этого вопроса он запросил у ведомства сведения о работе по соблюдению прав потребителей.

ВОЗ также призвала людей не полагаться на различные "амулеты" и молитвы для защиты от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения напоминает, что лучший способ предотвратить распространение вируса и защитить себя от него, — это соблюдать гигиену.