Путин уточнил, чего он боится и не хочет делать

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Ивановской области рассказал о своих обязанностях, а также о том, чего он боится и не хочет делать.

Глава государства заявил: дело не в том, что он "устал или хочет куда-то в сторону уйти". Российский лидер подчеркнул, что любой человек, оказавшийся в его положении, воспринял бы президентство не просто как работу, а судьбу. Путин отметил, что бесконечно благодарен людям за доверие и поддержку, поскольку без этого было бы невозможно работать.

На встрече президент рассказал, что его согласие возглавить Госсовет могло бы означать существование двоевластия в стране. По мнению Путина, такая ситуация была бы абсолютно губительной для России. Российский лидер рассказал, чего боится и чего не хочет делать — ради сохранения своих властных полномочий решиться пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны и разрушать ее.

Владимир Путин высказался об отмене ограничения числа сроков на посту президента для одного человека. По его словам, он не хочет этого делать, поскольку думает о будущем. Путин считает, что когда страна наберет "побольше уверенности в себе, ресурсов и жирка", то в таких условиях нужно обеспечить сменяемость власти, сообщает "Россия 24".

Президент отметил, что в основном законе страны нужно будет отразить роль человека в российском обществе, поскольку он стоит в центре процветания любого государства и общества. По мнению Путина, на сегодня "человек труда" — это уже не тот, кто был в 50-х годах прошлого столетия. Глава государства отметил, что сейчас это люди, которые работают в офисах за компьютерами.

Владимир Путин рассказал, что фракции Государственной Думы положительно настроены на обсуждение поправок в Конституцию. Обществу не стоит опасаться попыток выхолостить полезные инициативы. "Наоборот, они еще с удовольствием чего-нибудь добавят", — отметил глава государства.

Во время встречи Владимир Путин выразил признательность волонтерам Ивановского волонтерского центра за инициативу по разъяснению поправок к Конституции гражданам России. В течение двух недель до старта общероссийского голосования они будут пояснять жителям различных населенных пунктов, какие изменения будут внесены в закон. Кроме того, волонтеры помогут маломобильным гражданам на избирательных участках.

В пятницу, 6 марта, Владимир Путин прибыл с визитом в Иваново. Глава государства осмотрел ивановскую детскую поликлинику. В планах президента посещение парашютного завода "Полета".