Трамп подписал законопроект о чрезвычайных расходах на сумму $8,3 млрд

В пятницу президент Дональд Трамп подписал масштабный законопроект о расходах на борьбу с распространением коронавируса. Предполагается, что в усилия по профилактике и исследованиям коронавируса будет вложено $8,3 млрд, чтобы быстро создать вакцину от смертельной болезни.

Трамп подписал законопроект в тот день, когда количество случаев заболевания по всему миру превысило 100 тыс.

Законодатели постарались разрешить спор о ценах на вакцины и обнародовать пакет помощи в размере $8,3 млрд в Конгрессе в среду. К четвергу он прошел через Палату представителей и Сенат.

Только три законодателя проголосовали против законопроекта: Кен Бак, Энди Биггс и сенатор Рэнд Пол.

Эти действия Конгресса с такой острой разобщенностью подчеркнули, насколько серьезно правительство воспринимает угрозу коронавируса. В последние дни в США подтверждено множество новых случаев, и представители здравоохранения предупредили, что вирус вполне может привести к пандемии.

Сумма расходов по законопроекту превышает $2,5 млрд, которые первоначально предложила администрация Трампа.

Деньги выделят власти, которые уже пытаются сдержать вспышку.

Для штатов, типа Калифорнии и Вашингтона, которые уже борются с болезнью, средства помощи крайне необходимы. В четверг сенатор Мария Кантвелл, штат Вашингтон, заявила, что ее штат получит финансирование в размере $11,5 млн, чтобы помочь министерству здравоохранения штата Вашингтон справиться с кризисом. Как известно, в штате погибло от вируса 11 человек. По ее словам, эти деньги пойдут на проведение государственных лабораторных испытаний, расходы на карантин, дезинфекцию общественных мест и отслеживание состояния вируса.

Также расходы штатов будут оплачиваться за счет грантового финансирования.

Законопроект также подразумевает выделение $3 млрд на исследования в области вакцинации.

Тем не менее, у федерального правительства много работы, поскольку количество заболеваний растет, продолжая распространяться по всей стране. По состоянию на утро пятницы, по данным Университета Джона Хопкинса, подтверждено не менее 233 случаев заболевания в США. Государственные чиновники здравоохранения заявили о 14 летальных исходах.

У Конгресса есть целый ряд законодательных вопросов, в том числе вопрос о том, смогут ли работники без оплачиваемого отпуска оставаться дома, а также как справиться с зависимостью американских компаний от иностранного производства.

К утру пятницы законодатели уже предложили новое законодательство.

Сенатор Пэтти Мюррей и член Палаты представителей Роза Де Лауро ввели закон о неотложных оплачиваемых больничных днях. Он требует, чтобы все работодатели позволили работникам получить 7 дней оплачиваемого отпуска по болезни и дополнительные 14 дней в случае любой чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.