Римас Куртинайтис: "Химки" приложили максимум усилий в игре с "Фенербахче"

Главный тренер подмосковных "Химок" Римас Куртинайтис остался доволен действиями своей команды в домашнем матче 28-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги против турецкого "Фенербахче". Литовский специалист отметил хорошую игру в защите.

"Отличная и очень важная победа. Все игроки приложили максимум усилий и дали максимум энергии. Количество пропущенных очков говорит о том, что "Химки" хорошо защищались, проделав отличную работу", – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт подмосковного клуба.

Напомним, что "Химки" дома обыграли "Фенербахче" со счетом 82:68 в рамках регулярного чемпионата Евролиги.