7 марта 202011:53

Замуж за президента: жительница Иванова рассказала, что давно восхищается Путиным

AP Images

Жительница Иванова, предложившая Владимиру Путину жениться на ней, рассказала, что давно восхищается президентом. По мнению девушки, она вполне могла бы справиться с задачами первой леди.

Предложение президенту поступило накануне у входа в ивановскую детскую поликлинику номер 6, когда президент общался с горожанами во время рабочей поездки в Иваново.


"Иваново всегда называли городом невест. Сегодня я тоже получил соответствующее предложение. Мне кажется, камеры работали, девушка станет известной теперь на всю страну", — сказал позже Путин на встрече с ивановской общественностью.

По словам девушки, ее зовут Юлия Шилова, ей 28 лет, она не замужем и работает актрисой детского театра. Она "не нашла еще подходящего мужчину, которого хотела бы видеть своим женихом", но давно присматривается к президенту.

По словам Юлии, ей нравится, как Путин управляет страной, нравится, какой он волевой, целеустремленный и сильный. Она обычно смотрит все пресс-конференции президента и "уже давно им восторгается".

В день визита Путина в Иваново еще до встречи с ним Юлии удалось передать в службу протокола президента свои фотографии.

"Мне сказали, что передадут в отдел по связям с общественностью. Вдруг он мне позвонит: там номер телефона на фотографиях указан", — рассказала она РИА Новости.

Девушка считает, что смогла бы быть женой президента, хотя это, возможно, очень самонадеянно звучит.

"Пока еще надо, чтобы он увидел эти фотографии", — говорит она.

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