Путин обсудил с Назарбаевым детали его визита в Россию

Президент России Владимир Путин обсудил с Нурсултаном Назарбаевым детали его предстоящего визита в РФ, сообщает пресс-служба Кремля. Во время телефонного разговора с Назарбаевым были затронуты и тема урегулирования сирийского кризиса.

Пресс-служба казахстанского лидера уточняет, что Путин и Назарбаев обсудили итоги прошедших недавно российско-турецких переговоров на высшем уровне по сирийскому урегулированию, в ходе которых была подтверждена важная роль "Астанинского процесса". Стороны отметили высокую интенсивность казахстанско-российских политических контактов в текущем году, отмечает пресс-служба.