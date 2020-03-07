Турция запретила беженцам переправу через Эгейское море

Турецкая береговая охрана запретила беженцам переправляться в страны Евросоюза через Эгейское море. Это сделано по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Причиной названо то, что маршрут ставит безопасность беженцев под угрозу, передает ТАСС. Накануне Эрдоган побеседовал по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщив о необходимости пересмотреть соглашение Турции и ЕС по беженцам, которое "не выполняется". А 9 марта турецкому президенту предстоит визит в Брюссель на фоне кризисной ситуации вокруг сирийских беженцев.

В конце февраля после обострения ситуации в сирийском Идлибе власти Турции приняли решение не останавливать беженцев из Сирии, стремящихся попасть в Европу. Власти Турции оценивали число беженцев, которые пересекли границу, в 100 тысяч.

Евросоюз и Турция ведут переговоры о разрешении ситуации. Брюссель обещает поддержку Греции, Болгарии и Кипру, страдающим от наплыва беженцев. Ранее в ЕС осудили использование Турцией миграционного давления для достижения политических целей.