Роскосмос опроверг эвакуацию с Куру из-за коронавируса

Роскосмос не будет эвакуировать своих сотрудников с космодрома Куру во Французской Гвиане из-за случаев заражения коронавирусом COVID-19 среди туристов из Азии в соседнем с космодромом населенном пункте. Будет проведена лишь частичная плановая ротация расчета, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. Работы на космодроме идут в соответствии с планом, добавили в Роскосмосе.

Ранее сообщалось, что практически весь персонал французской компании Arianespace — оператора космодрома Куру — покинул космодром из-за вспышки коронавируса неподалеку. Уточнялось, что около 300 российских военных вернутся в Россию 9 марта после завершения операции по переносу пуска "Союза-СТ" с эмиратским спутником Falcon Eye 2.