Украинский боевой "бомжатник" не впечатлил Сеть

Пользователи YouTube высмеяли видео с контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины на одном из полигонов. Ролик был опубликован в канале украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express с целью показать "боевую мощь" ВСУ.

В подписи к видео указано, что Сухопутные войска Вооруженных сил Украины отказались от "советской армейской показухи", главным элементом которой был смотр. Теперь в Сухопутных войсках ВСУ готовность к боевым действиям оценивается во время контрольного практического занятия, на котором проверяют бойцов, вооружение, технику и взаимодействие подразделений.

В комментариях к видео пользователи пишут, что, судя по кадрам, в плане вооружения и техники Украине по-прежнему нечем гордиться.