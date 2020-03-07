Палестинские власти решили закрыть Вифлеем

Вифлеем закрыли для туристов и паломников. Такое решение палестинские власти приняли из-за угрозы распространения коронавируса, передает ТАСС.

Группу из 15 американских туристов, побывавших в Вифлееме и живших в отеле в районе Бейт Джала, Израиль отказывается пускать на свою территорию. Группа вернулась в гостиницу.

Перед этим министерство здравоохранения Палестины заявило о 16 случаях заражения COVID-19 среди работников отеля​​​. В четверг вечером министр обороны Израиля Нафтали Беннет закрыл въезды и выезды из Вифлеема, в пятницу вечером то же сделали палестинские власти.

Из Вифлеема уже уехали 5 тысяч туристов и 6 делегаций. 140 человек остались. Палестинские власти подчеркивают, что американцы могут уезжать, если их пропустит Израиль, передает РИА Новости.