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Коронавирус 30 минут назад

7 марта 202018:12

Палестинские власти решили закрыть Вифлеем

EPA

Вифлеем закрыли для туристов и паломников. Такое решение палестинские власти приняли из-за угрозы распространения коронавируса, передает ТАСС.

Группу из 15 американских туристов, побывавших в Вифлееме и живших в отеле в районе Бейт Джала, Израиль отказывается пускать на свою территорию. Группа вернулась в гостиницу.

Перед этим министерство здравоохранения Палестины заявило о 16 случаях заражения COVID-19 среди работников отеля​​​. В четверг вечером министр обороны Израиля Нафтали Беннет закрыл въезды и выезды из Вифлеема, в пятницу вечером то же сделали палестинские власти.

Из Вифлеема уже уехали 5 тысяч туристов и 6 делегаций. 140 человек остались. Палестинские власти подчеркивают, что американцы могут уезжать, если их пропустит Израиль, передает РИА Новости.

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