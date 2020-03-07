Младший брат и двое племянников короля Саудовской Аравии арестованы

Младший брат короля Саудовской Аравии и два племянника монарха арестованы в Эр-Рияде по обвинению в государственной измене. У них провели обыски. Аристократам грозит смертная казнь, передает канал "Россия 24".

Сообщается, что младший брат короля был одним из главных критиков реформ наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

В начале ноября 2017-го года Высший комитет по борьбе с коррупцией поместил под стражу в гостинице "Ритц Карлтон" в Эр-Рияде десятки членов королевской семьи. Большинство передало свои активы властям в качестве компенсации за ущерб.