МИД уточнил, что Лавров на самом деле сказал Эрдогану

Российское внешнеполитическое ведомство исправило ошибку, которую допустил турецкий ресурс YolTV, выложивший видео, на котором Лавров обращается к Эрдогану со словами: I love your tie. Канал транскрибировал его фразу как: I love you Tayyip.

В своем твиттере российский МИД объяснил, что Лавров вовсе не признается в любви к Эрдогану, а хвалит его галстук, как и положено по этикету.

Переговоры руководства России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб прошли в Москве в четверг.