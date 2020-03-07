7 марта 202020:20

Президент предложил уголовно наказывать за повреждение воинских памятников

Российский лидер Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому за уничтожение и повреждение воинских захоронений, а также объектов, увековечивающих память погибших героев, вводится уголовная ответственность.

Наказание по этой статье – штраф до 5 миллионов рублей, общественные работы или лишение свободы сроком до 5 лет, сообщается на сайте Госдумы.

Сейчас статья 243 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за повреждение памятников истории и культуры.

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