Президент предложил уголовно наказывать за повреждение воинских памятников

Российский лидер Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому за уничтожение и повреждение воинских захоронений, а также объектов, увековечивающих память погибших героев, вводится уголовная ответственность.

Наказание по этой статье – штраф до 5 миллионов рублей, общественные работы или лишение свободы сроком до 5 лет, сообщается на сайте Госдумы.

Сейчас статья 243 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за повреждение памятников истории и культуры.