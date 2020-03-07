Оперативный штаб: новых заболевших коронавирусом в Москве нет

Число случаев заболевания коронавирусом в Москве не увеличилось, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.

По его данным, в Москве по-прежнему подтверждено шесть случаев новой коронавирусной инфекции. Первый выздоровевший пациент выписан в субботу, 7 марта. Остальные пять человек остаются в стационарах, они продолжают проходить лечение.

Между тем на горячую линию московского департамента здравоохранения, открытую 4 марта, поступило более 500 заявок на больничные. Всего операторы колл-центра приняли более 7 тысяч звонков, пишет РИА Новости.

В штабе напомнили, что "неблагоприятными по коронавирусу" являются Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Франция, Германия. Всем гражданам, вернувшимся в Москву из этих стран, нужно позвонить и при необходимости оформить больничный лист с доставкой на дом — его привезут курьеры. Телефон горячей линии: 8 (495) 870-45-09.

Авиакомпания "Аэрофлот", со своей стороны, объявила, что с 8 марта сократит количество рейсов в Иран с пяти до одного в неделю. Этот рейс будет выполняться по воскресеньям.

Причины такого решения компания не называет, но накануне она решила сократить количество рейсов в Италию, Южную Корею и Вьетнам из-за снижения спроса на фоне коронавируса, отмечает ТАСС.

Ранее купленные билеты в Тегеран граждане смогут переоформить или же вернуть билеты по схеме вынужденного возврата без штрафных санкций.