Шесть человек погибли в ДТП в Коми

В Сосногорском районе Республики Коми в результате ДТП погибли шесть человек, еще двое – несовершеннолетние дети – получили травмы и были госпитализированы.

Трагический инцидент произошел на трассе Сыктывкар — Нарьян-Мар, столкнулись автомашины Renault Duster и Renault Megane. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, выясняются все обстоятельства случившегося, передает ТАСС.