Малайзия закрыла свои порты для круизных лайнеров

В связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 власти Малайзии запретили заход в порты страны всех круизных судов. Как подчеркнули в крупнейшем порту Кланга, введение таких мер необходимо, несмотря на возможные убытки.

Накануне минздрав Малайзии сообщил о 10 новых случаях заражения коронавирусом, общее число инфицированных в стране достигло 93, передает ТАСС.