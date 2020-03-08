Bloomberg: Эр-Рияд грозит ростом добычи нефти, чтобы вернуть Россию за стол переговоров

Саудовская Аравия с апреля увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным агентства, сейчас добыча на 300 тысяч баррелей меньше. При этом говорят, что готовы нарастить объемы до 12 миллионов, передает телеканал "Россия 24". В агентстве пояснили: это якобы намеренная политика королевства, чтобы вернуть Россию за стол переговоров после срыва сделки. Повышение объема добычи нефти "повергнет рынки в хаос" на фоне уже ударившей по спросу эпидемии коронавируса.

В эту пятницу на встрече в Вене Москва и страны ОПЕК не смогли согласовать условия сокращения добычи нефти и в очередной раз продлить договоренности. Хотя участники заявили, что консультации продолжат, мировые цены на топливо рухнули до 45 долларов за баррель.