Сборная Казахстана может пропустить чемпионат мира по хоккею

Участие сборной Казахстана в чемпионате мира по хоккею находится под сомнением из-за коронавирусной инфекции. Первенство мира запланировано на 8-24 мая и должно пройти в швейцарских городах Цюрихе и Лозанне.

В связи с эпидемией заболевания, вызванного вирусом COVID 19 власти Казахстана запретили гражданам покидать пределы страны вплоть до начала июня. Если ситуация с коронавирусом не изменится в лучшую сторону, то казахстанские хоккеисты не смогут приехать в Швейцарию.

Само проведение чемпионата мира находится под угрозой срыва. В Швейцарии существует запрет на проведение массовых мероприятий. Президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что его организация рассматривает возможность переноса соревнований в Сочи.