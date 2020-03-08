В новый полис ОСАГО можно внести данные о страховке КАСКО

С 8 марта 2020 года Центробанк РФ ввел в действие новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Отныне на обратную сторону бланка ОСАГО можно добавить сведения о полисе КАСКО. Согласно требованиям регулятора, договор должен включать в себя риски утраты или повреждения транспортного средства, а опция франшизу не может быть выше 20 процентов от страховой суммы.

По правилам, сроки действия ОСАГО и КАСКО должно совпадать. КАСКО перестанет действовать, если период страховки ОСАГО истечет, но от добровольного страхования можно отказаться, не разрывая договор ОСАГО.

"Двойной" полис доступен в бумажном и в электронном виде, пишет РИА Новости.