Голикова назвала коронавирус раздутой историей

Ситуация с коронавирусом – "абсолютно раздутая история", заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Это, я считаю, абсолютно раздутая история. Нас некоторые критиковали за достаточно жесткие меры, но мы не допустили распространения и работаем достаточно слаженно", — подчеркнула она, уточнив, что такая работа велась бы, даже если бы это была просто эпидемия гриппа.

Голикова также рассказала, что всегда пользуется дезинфицирующими средствами для рук и для гаджетов.

Министр финансов Антон Силуанов считает, что следует чаще мыть руки, а глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что "нужно быть бдительным". "Поэтому у меня с собой всегда есть защитная маска", — добавил он.

На совещании с правительством 4 марта президент Владимир Путин заявил, что в России "ничего критического пока не происходит", и отметил, что среди россиян пытаются разжечь панику, а вбросы, организованные в основном из-за границы, идут через социальные сети. Глава государства подчеркнул, что противопоставить этому можно только достоверную и всеобъемлющую информацию, доступную гражданам. "Люди должны знать о реальной ситуации", — подчеркнул президент, попросив правительство наладить "эту информационную работу".

Позже в Роскомнадзоре сообщили, что по требованию Генпрокуратуры заблокировали несколько сообщений в Facebook и ВКонтакте, содержащие недостоверную информацию о коронавирусе.

Ранее сообщалось об обнаружении в Интернете более 9,5 тысячи недостоверных сообщений о заражении москвичей коронавирусом, распространявшихся при помощи ботов.