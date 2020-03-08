В России зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в России в воскресенье опубликовал данные по новым случаям заражения в стране. Как сказано в сообщении, за сутки подтверждены диагнозы у трех человек в Московской, Белгородской и Калининградской областях. Все заболевшие вернулись из поездки в Италию в последние две недели. Носителей нового типа коронавируса поместили в инфекционные боксы.

Все контактировавшие с заболевшими проверяются на наличие коронавируса и взяты под наблюдение медиков. Всего в России зарегистрировано 17 случаев коронавирусной инфекции.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в Twitter похвалил Италию за "храбрые шаги" в борьбе с распространением инфекции. В воскресенье премьер-министр Италии Джузеппе Конте распорядился ограничить передвижение людей в области Ломбардия, а также 14 провинциях в областях Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт и Венето​​​. Люди с высокой температурой обязаны сидеть дома, а все публичные мероприятия отменяются, пишет РИА Новости.

"То, что они делают, это настоящая жертва. ВОЗ выражает свою солидарность с Италией и продолжает свою поддержку", — заявил Гебрейесус.