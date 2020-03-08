Создан чип, выявляющий COVID-19 и другие вирусы

Весь мир интересует китайский опыт борьбы с эпидемией коронавируса. А китайские врачи готовы щедро им делиться.

97-летняя Фу Гуйин — старейшая пациентка, вылеченная от коронавируса в Ухане. Ее пример опровергает утверждение о том, что болезнь смертельна для пожилых людей

"Спасибо врачам за тщательное лечение. Без них меня бы сейчас не было. Если я могу победить вирус в моем возрасте, то любой сможет", — сказала пенсионерка.

Слова Фу Гуйин подтверждает статистика. Пациентов в Ухане сейчас уже меньше, чем врачей, присланных в город бороться с коронавирусом. Символом скорого окончания эпидемии стало закрытие первого из 16 городских карантинных центров. Его обустроили недавно в крупнейшем спорткомплексе Уханя.

"В этих временных больницах прошли лечение более 20% всех пациентов с легкими симптомами. Когда мы только разворачивали карантинные центры, многие больные оставались дома, потому что в больницах не было мест. Временные госпитали сыграли значительную роль в сдерживании эпидемии", — отметил Пэн Сяосян, директор карантинного центра "Ути".

Выздоровевшие помогают лечить тяжелых больных. 45-летний водитель автобуса Сюн Фэй стал донором плазмы крови по зову сердца. Его мать заболела в конце января, он заразился, ухаживая за ней. Болезнь протекала легко, и, услышав о том, что антитела в крови выздоровевших могут повысить иммунитет больных, Сюн Фэй знал, что должен делать. Однако вылечить мать не успел.

"Я ругаю свой организм. Он восстановился слишком поздно, и я не смог спасти маму. Надеюсь, что каждый внесет свой вклад в борьбу с эпидемией", — отметил Сюн.

После переливания плазмы две трети пациентов идут на поправку. 57-летний Цзя Бинъу еще две недели назад был на аппарате искусственной вентиляции легких. Теперь говорит безо всякой одышки: "После переливания плазмы организм восстанавливается очень быстро. Он уже восстановился на 90%, легкие работают нормально".

Переливание плазмы — метод хоть и эффективный, но зависимый от количества доноров. Во время инспекционной поездки в Военно-медицинскую академию Китая и Университет Цинхуа председатель КНР призвал ученых активизировать исследования для создания эффективных лекарств и тестов.

Си Цзиньпин по первому образованию — инженер-химик, диплом получал именно в Цинхуа. В альма-матер ему показали тестовую систему на основе микрожидкостного чипа, способную всего за 90 минут выявить не только COVID-19, но и еще 5 респираторных вирусов. Лучший технический вуз Азии разработал ее совместно с биотехкомпанией Chengdu Capital и медицинским центром Сычуаньского университета.

"Мы обнаружили, что одному пациенту неправильно поставили диагноз. Пациент с COVID-19 практически полностью выздоровел, но потом у него появились симптомы. Сначала все думали, что он повторно заразился коронавирусом, но наш чип обнаружил, что пациент подхватил другой респираторный вирус", — рассказал Чэнь Лэй, представитель медицинского центра Сычуаньского университета.

Микрожидкостный — потому что для анализа ему нужно меньше капли реагента, что резко снижает себестоимость теста. 12 тысяч чипов с аппаратами для диагностики уже отправлены в провинцию Хубэй. Сейчас Китай ежедневно производит 24 тысячи таких дисков, в течение полугода объемы могут удвоить. Учитывая ухудшение эпидемической обстановки в других странах, лишними они не будут.

Китайский опыт диагностики и борьбы с коронавирусом сейчас востребован по всему миру.

Звонок по Skype связал уханьских и миланских врачей на расстоянии 9 тысяч километров. Все идет хорошо, правда, сигнал время от времени зависает. Итальянский доктор Энрико Аммирати жалуется на нехватку защитных средств, китайские коллеги понимающе кивают — еще три недели назад сами выкручивались как могли.

Доктор Чжоу, врач уханьской больницы "Тунцзи", только недавно оправился от болезни. "Более двух тысяч медработников в Китае инфицированы. Некоторые из них скончались. Мы извлекли уроки на этом тяжелом пути. Как защитить медицинский персонал? Как надевать защитные костюмы, маски, очки и лицевые щиты? Мы должны делиться этими данными с врачами всего мира", — уверен медик.

По мере выхода Китая из карантина дефицит защитных средств в мире будет снижаться, страна уже производит 250 тысяч спецкостюмов в день, возобновив их экспорт. Однако защиты медперсонала недостаточно, чтобы остановить эпидемию. Главное — советуют китайские медики — действовать на опережение. К борьбе должен подключиться каждый.

"Мобилизуйте все ресурсы — не только медицинский персонал, но и соцработников, всех, кто занимается логистикой, строителей. Все будет важно", — отметил один из китайских врачей.

В Пекине уже несколько дней завезенных из-за границы случаев больше, чем заражений в пределах города. Поэтому противоэпидемические меры в аэропортах выходят на первый план. В открытом недавно крупнейшем в мире терминале "Дасин" температуру замеряют даже трансферным пассажирам

Общественный транспорт — самое вероятное место заражения, если вы передвигаетесь только между домом и работой. Новых случаев передачи коронавируса в Пекине не было уже две недели, но в транспортном департаменте мэрии решили перестраховаться и ввели 150 автобусных спецмаршрутов от спальных до деловых и промышленных районов. Задача — свести к минимуму количество остановок и пересадок.

Места лучше заказывать заранее, сделать это можно через мобильное приложение WeChat, которое есть почти в каждом смартфоне в Китае. Каждый день заявки на подобные рейсы оставляют около 20 тысяч человек и 300 компаний.