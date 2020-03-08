Сирия: хлорная провокация боевиков провалилась

Что сейчас происходит в Идлибе и удается ли соблюдать оговоренный режим?

Трасса Дамаск — Алеппо на следующий день после московской встречи Путина и Эрдогана. По М-4 вновь идут рейсовые автобусы. Дорогу, которая соединяет две сирийские столицы открыли, пока неофициально, для мирных жителей. Турецкие военные смогли убедить боевиков террористических группировок прекратить огонь. Не ясно, что мешало раньше это сделать.

В Центре примирения враждующих сторон в Сирии, а российские офицеры занимаются круглосуточным мониторингом обстановки, заявляют о незначительных нарушениях режима прекращения огня со стороны радикалов, но констатируют, что в целом обстановка нормальная, хотя пока не ясно, сколько продлится перемирие. Не все главари бандформирований поддерживают политический процесс. Рядовые боевики так вообще открыто говорят, мол, ничего соблюдать не планируем.

Радикалы перебрасывают к линии соприкосновения дополнительные силы, вооружение, активно возводят фортификационные сооружения. И это уже сейчас противоречит московским договоренностям.

15 марта должен быть сформирован коридор безопасности вдоль трассы М-4 Латакия — Алеппо, в этот же день — стартовать совместное российско-турецкое патрулирование. Понятно, что для этого террористы бывшего филиала "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) должны отойти от трассы на шесть километров севернее. И турецким военным советникам надо боевиков поторопить. Хотя было понятно, что главари Хайат Тахрир аш-Шам (запрещена в РФ) не в восторге от политических договоренностей президентов Путина и Эрдогана. Как только стало ясно, что лидеры договорились о прекращении огня с полуночи 6 марта, радикалы открыли огонь, что называется, из всех стволов.

Серакиб — место наибольшей активности Вооруженных сил Турции в Идлибе. Российская военная полиция начала патрулирование трассы в этом районе в тот момент, когда на окраинах города еще шли бои. Но турецкие советники не смогли поддержать атаки боевиков на город, над которым появился российский флаг. Боевики даже пытались использовать стандартный ход, который так нравится западным правозащитникам. И тут, как в сетевом юморе, в любой непонятной ситуации взрывай хлор.

Сирийские военные обнаружили место, где боевики планировали провокацию с использованием химического оружия. В городе Серакиб в одном из домов в ходе инженерной разведки бойцы правительственных сил нашли емкость с химическим веществом, самодельное взрывное устройство и экипировку для работы с опасными химическими реагентами. Здание взяли под охрану. На место прибыли специалисты, наша группа сопровождала офицеров подразделениях химической защиты. Анализатор показал: в кустарной емкости действительно отравляющее вещество.

"В ходе более тщательного досмотра рядом с баллоном с жидкостью было обнаружено самодельное взрывное устройство с подведенными проводами. Наше оборудование зафиксировало, что желтое вещество в емкости является химическим отравляющим веществом. По результатам предварительного анализа было выявлено, что это хлор", — рассказал один из сирийских военных.

Представитель Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии ранее заявлял, что в западных кварталах Серакиба с целью срыва продвижения правительственных сил группа из 15 террористов попыталась взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами, после чего пыталась обвинить сирийскую армию в применении запрещенных отравляющих веществ. Теперь главный вопрос, сможет ли Анкара удержать от необдуманных действий собственных прокси либо сирийской армии вновь придется принуждать террористов к миру.