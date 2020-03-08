Тема:

Расследование крушения Boeing-777 под Донецком 5 минут назад

8 марта 202021:11

Международную следственную группу по делу MH17 возглавил замгенпрокурора Украины

AP Images

Международную следственную группу, которая занимается расследованием крушения малазийского "Боинга" в Донбассе в 2014 году, возглавил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов. Всего от офиса генпрокурора в нее вошли четыре представителя.

Как отметила пресс-служба офиса украинского генпрокурора, такой высокий уровень в группе обеспечен впервые.

Ранее в воскресенье, 8 марта, члены Совместной следственной группы по расследованию крушения "Боинга" продлили соглашение о сотрудничестве. Кроме того, они согласовали и утвердили обновленный список ее членов. Представители Совместной следственной группы договорились о дальнейших шагах в своей работе, а также обсудили начало судебного процесса, пишет ТАСС.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя действия следователей по делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе, которые, как выяснилось, планировали выйти на российских свидетелей, не поставив в известность Москву, заявил, что они "пойдут по беспределу".

В результате крушения пассажирского "Боинга-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины погибли 298 человек — граждане 10 государств. Судебный процесс по этому делу должен начаться в предстоящий понедельник, 9 марта, в Гааге.

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