Нарушение карантина по коронавирусу будет наказываться тюрьмой

За нарушение требований по карантину может наказываться тюремным сроком до пяти лет, предупредили в департаменте здравоохранения Москвы. Согласно второй части статьи 236 Уголовного кодекса Российской Федерации, если из-за несоблюдения карантина заразились и погибли люди, то виновник наказывается обязательными работами на срок до 480 часов либо исправительными работами (от шести месяцев до двух лет), либо принудительными работами (до пяти лет). Также нарушитель может попасть в тюрьму на срок до пяти лет, передает РИА Новости.

Если же несоблюдение карантина повлекло по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, то, согласно первой части 236 статьи УК, нарушитель должен будет заплатить 80 тысяч рублей штрафа (либо штраф, равный доходам за шесть месяцев). Также виновника могут лишить права занимать определенные должности в течение трех лет, и назначить до 360 часов обязательных работ, либо год исправительных работ, либо тюремный срок – также до года.

Уголовная ответственность на нарушение требований по карантину после посещения стран, неблагоприятных из-за коронавируса COVID-19 введена потому, что инфекция, вызываемая этим вирусом, внесена в перечень заболеваний, опасных для окружающих. Нарушители выявляются с помощью видеонаблюдения. Их размещают в обсерваторе – временном учреждении, развернутом для наблюдения за лицами, прибывшими из зараженных коронавирусом регионов.

В настоящее время в России зафиксировано заражение 17 человек, из них двое – граждане Китая, 14 – россияне, вернувшиеся из поездки в Италию, и один – гражданин Италии. Двое китайцев и один россиянин уже выписаны из больницы.

В столице из-за угрозы эпидемии введен режим повышенной опасности. Работает горячая линия, на которую обязаны звонить туристы, прибывшие из эпидемиологически неблагоприятных стран. Эти путешественники помещаются под карантин на две недели.