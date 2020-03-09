Коронавирус COVID-19 в Китае: последние данные о числе заболевших

В Китае число заразившихся коронавирусом за последние сутки увеличилось на 40 и достигло 80 735 человек, 22 человека умерли, 1535 человек выписаны из больниц после успешного лечения. Такие данные сообщает государственный комитет по здравоохранению.

Как уточняется, в настоящее время болеют 19 016 человек (врачи оценивают состояние 5 111 из них как тяжелое), 3 119 человек скончались, 58 600 – выписаны из больниц.

Из 40 новых случаев заражения, которые зарегистрированы за последние сутки, четыре случая (все в провинции Ганьсу) были ввозными. Всего по Китаю зарегистрировано уже 67 ввозных случаев заражения коронавирусом COVID-19. Отдельно в Гонконге зафиксировано 115 случаев заражения (из них три человека умерли, 59 – выздоровели), в Макао заразились 10 человек (все они уже выписаны из больниц), на Тайване инфицированы 45 человек (один из них скончался, 15 вылечились).

31 декабря 2019 года власти КНР сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй, расположенной в центральной части страны. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, напоминает РИА Новости. Заболевание получило официальное название COVID-19.