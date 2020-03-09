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Нефть и газ 23 минуты назад

9 марта 202010:01

Минфин РФ анонсировал продажу иностранной валюты на открытом рынке

Минфин РФ анонсировал продажу иностранной валюты на открытом рынке

В Министерстве финансов России рассказали, чем будут компенсироваться нефтегазовые доходы федерального бюджета, недополученные из-за снижения цен на нефть марки Urals ниже базового уровня в рамках бюджетного правила. Согласно механизму бюджетного правила, такие недополученные доходы финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) посредством продажи иностранной валюты на открытом рынке.

Продажа валюты будет компенсировать связанное со снижением нефтяных котировок сокращение притока иностранной валюты от экспорта нефти и нефтепродуктов и оказывать стабилизирующее влияние на курс рубля.

В Минфине отметили: в случае сохранения устойчиво низких цен гарантией исполнения всех обязательств государства, сохранения макроэкономической и финансовой стабильности является наличие достаточного объема ликвидных активов в ФНБ.

Объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов на 1 марта 2020 года составил более 10,1 триллиона рублей (150,1 миллиарда долларов США) или 9,2 процента ВВП. Этого объема средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25-30 долларов США за баррель (цены 2017 года) на протяжении 6-10 лет с учетом поступлений в рамках действия механизма демпфера.

При этом в случае сокращения объема ликвидных средств ФНБ ниже 5 процентов ВВП ежегодный объем использования средств Фонда на покрытие дефицитов федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ не может превышать объем, эквивалентный 1 проценту ВВП.

В Минфине также отметили: ввиду высокой волатильности на финансовых рынках решения о проведении аукционов по размещению облигаций федерального займа будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры, целью при этом будет содействие процессу стабилизации рыночной ситуации и недопущение избыточного давления на долговой рынок.

При этом увеличение базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета в текущем году в случае ослабления курса рубля относительно прогнозного уровня (65,7 рубля за доллар США в текущем году) может быть направлено на эквивалентное сокращение плановой потребности в заимствованиях. При прочих равных условиях отклонение курса национальной валюты от прогнозного уровня на каждый 1 рубль приводит к изменению базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета текущего года на 70 миллиардов рублей, уточнили в ведомстве.

Тем временем Банк России сообщил, что не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней. Это распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году.

Цены на нефть в ночь на 9 марта обрушились почти на треть. Большим было только падение цен в 1991 году, когда завершилась война в Персидском заливе. Нефть марки Brent торговалась по 31,43 доллара за баррель, марки WTI — 30,27 доллара за баррель. В США фьючерсы и цены на нефть на электронных торгах упали на 21 процент.

Нефтяные котировки обрушились на фоне новостей о том, что 6 марта участники ОПЕК+ не продлили договоренности по сокращению добычи нефти. Саудовская Аравия предлагала дополнительно сократить добычу, а Россия – сохранить существующие условия. В итоге с 1 апреля ни у кого не будет обязательств ограничивать добычу.

По прогнозу банка Goldman Sachs, стоимость топлива на нефтяном рынке на фоне паники может упасть до 20 долларов за баррель.

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