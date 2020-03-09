Цены на нефть: Saudi Aramco снижает стоимость Brent для ослабления позиций России

Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной корпорацией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке энергоносителей, сообщает газета The Wall Street Journal. Предположение издания основано на данных источников в OPEC и неназванных представителей властей Саудовской Аравии. По версии газеты, такой ход со стороны саудовской корпорации можно считать одним из шагов по "захвату доли российского сегмента рынка".

Вечером 7 марта руководство Saudi Aramco уведомило покупателей о снижении стоимости сырья в США (на 7 долларов за баррель), в страны Северной Европы (на 8 долларов), а также в страны Восточной и Юго-Восточной Азии (на 6 долларов).

На такой шаг Саудовская Аравия пошла после провала переговоров о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОРЕС+. По этой же причине стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае текущего года на лондонской бирже ICE снизилась в воскресенье до 31,02 доллара за баррель. Стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI опустилась до 32,48 долларов за баррель.

При этом стоимость акций самой Saudi Aramco упала сразу на максимально допустимые 10% — до 27 риалов, об этом свидетельствуют результаты торгов в понедельник, 9 марта. Падение акций происходит на фоне обвала мировых цен на нефть более чем на 30%.

Ранее ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса.