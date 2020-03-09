В Иране семь человек умерли от "лекарства против коронавируса"

Ложная информация в Интернете привела к смерти семи человек в иранской провинции Альборз. Как сообщили в понедельник в местной прокуратуре, жители поверили публикации о том, что метиловый спирт при употреблении внутрь поможет избежать заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19.

В Иране метиловый спирт находится в свободной продаже, но окрашен в оранжевый цвет, чтобы его не перепутали с питьевым. Метиловый спирт используют для обеззараживания поверхностей, пишет ТАСС.

По последним данным, в Иране заражены 6566 человек, а скончались уже 194. Всего в мире насчитывается более 100 тысяч зараженных.