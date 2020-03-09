В мире впервые за 11 лет после кризиса ожидается падение спроса на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило свой предыдущий прогноз спроса на нефть в мире на 2020 год: ожидается первое падение спроса с мирового кризиса 2009 года.

Covid-19 (коронавирус) распространился за пределы Китая, и наш прогноз глобального спроса на нефть в 2020 году сократился на 1,1 миллиона баррелей", — отмечается в мартовском отчете МЭА.

"Впервые с 2009 года спрос снизится — на 90 тысяч баррелей в день в годовом выражении", — уточнили в МЭА. По данным агентства, в первом полугодии спрос Китая, основного потребителя нефти в мире, снизится на 1,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а мировой спрос снизится на 2,5 миллиона баррелей в сутки.

Распространение китайского коронавируса заставило страны вводить карантинные ограничения на грузовые и пассажирские перевозки.

Китай – один из поставщиков комплектующих для мировых производителей различных товаров. Поэтому закрытие такого крупнейшего рынка сбыта и производства может привести к сокращению производства в других странах, а значит снизит потребление топлива во всем мире.

Сейчас ожидается перепроизводство нефти, что может привести к падению цен на нефть до $20 баррелей за долларов и затяжному мировому кризису.