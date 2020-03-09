Зоозащитники нашли контейнер со множеством мертвых собак и кошек

В Якутске обнаружен контейнер с трупами собак и кошек, сообщает телеканал "Якутия 24". По подсчетам зоозащитников, наткнувшихся на страшную находку, в контейнере находились около ста тел животных. На кадрах, размещенных в интернете, видно, что животным городского приюта перерезали горло.

По одной из версий, которую озвучила пресс-служба регионального департамента ветеринарии, 72 кошки и собаки были умерщвлены после контакта с собакой, заболевшей бешенством. Однако мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила через свой официальный аккаунт в Instagram, что не давала распоряжения об умерщвлении животных. Градоначальник поставила в известность прокуратуру.

Начата проверка инцидента, об этом написал глава республики Айсен Николаев в своем микроблоге в Twitter.