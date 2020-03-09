Супруга Макса фон Сюдова сообщила о его смерти

На 91-м году жизни скончался шведский актер Макс фон Сюдов, сообщает журнал "Paris Match" со ссылкой на его супругу.

Сюдов прославился после нескольких работ в культовых фильмах Ингмара Бергмана: "Седьмая печать","Земляничная поляна", "Час волка" и других. Особенно запомнилась его роль рыцаря, решившего сыграть партию в шахматы с самой Смертью.

После первых успехов в кино Сюдов перебрался в Америку, приняв участие в нескольких удачных проектах. В 1965 году он впервые согласился сыграть главную роль в американском фильме о жизни Иисуса Христа «Величайшая из когда-либо рассказанных историй», еще одна роль – отца Ланкестера в культовой ленте "Изгоняющий дьявола" ("Экзорцист") сделала его знаменитым на весь мир.

Затем, когда начал тесно сотрудничать с итальянскими кинематографистами, Сюдов переехал в Рим. В свой "итальянский период" Сюдов сыграл профессора Преображенского в экранизации "Собачьего сердца" и другие роли. Сотрудничал с Вуди Алленом, Андреем Кончаловским, Ларсом фон Триером и другими мэтрами кино. И создал яркие образы в популярных фильмах: "Звездные войны", "Остров проклятых", "Тюдоры", "Соломон Кейн", "Судья Дредд" и др.

Актер также снимался в популярном телесериале "Игра престолов" – роль престарелого лорда Бриндена, принимавшего обличие трехглазого ворона.

Всего на счету фон Сюдова – порядка 150 ролей в кино. Последней работой актера стала роль во французско-бельгийском проекте "Курск" (2018), посвященном катастрофе российской подводной лодки "Курск" в 2000 году.

Последние 20 лет фон Сюдов проживал во Франции и даже сменил гражданство на французское. В 2011 году актер был удостоен высшей награды Франции – Ордена Почетного легиона.

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