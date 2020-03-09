Киселёв призвал не паниковать и не бежать в обменники

Российский телеведущий Дмитрий Киселев прокомментировал ситуацию с обвалом мировых цен на нефть и резким снижением курса рубля к основным валютам. Как написал Киселев в понедельник в Telegram, не стоит поддаваться панике и бежать в банки покупать валюту, ведь текущий курс по 75 рублей за американский доллар — в основном спекулятивный.

"Завтра в 10 утра откроется реальный, а не виртуальный российский валютный рынок, тогда и наступит ясность и по настоящему курсу рубля", — отметил Киселев.

Журналист считает, что разрыв сделки России с ОПЕК пойдет на пользу российской экономике. Высокие цены на нефть делали конкурентоспособной американскую нефть, добываемую из сланца. Сохранив договор с ОПЕК на искусственное снижение объемов добычи нефти, Россия потеряла бы позиции не мировом рынке.

"Стратегически решение верно. Нас выкинули бы за борт и лишили бы новых доходов. Теперь у нас есть шанс не только добыть и продать столько, сколько нам нужно добыть и продать, но и отправить за борт американский сланец", — уверен Киселев.

По мнению Киселева, российское руководство обладает достаточным хладнокровием, чтобы "не психануть и остаться в плюсе". Экономике России достаточно, чтобы цена нефти удержалась на отметке 40 долларов за баррель, а бюджет Саудовской Аравии сбалансирован только при 80 долларов за баррель. Бюджет России заметно прочнее, написал Киселев.

"Пока весь мир паникует, правительство Путина-Мишустина и наш Центробанк успокаивают рынки. Очевидно, что объявленное утром комплексное решение по бюджетному правилу было готово заранее, ещё до паники "чёрного понедельника"", - считает Киселев.

Как заключил Киселев в своей публикации, "Путин - самый опытный мировой лидер и выводил страну ещё и не из таких глобальных штормов".