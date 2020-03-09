Конец безрассудной гонки по Йошкар-Оле попал на видео

В Йошкар-Оле вечером 8 марта столкнулись кроссовер премиальной марки, летящий на красный, и автомобиль такси. От сильного удара машина извозчика практически лишилась своей передней части.

По словам очевидцев, автомобиль BMW несколько кварталов гнал со значительным превышением скорости. Его водитель в результате аварии практически не пострадал. Таксиста, в свою очередь, после столкновения выбросило из машины. Прибывшие медики увезли мужчину в больницу.

Официальные комментарии по поводу инцидента не поступали,