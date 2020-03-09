Коронавирус не отменит чемпионат мира по фигурному катанию

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Монреале в намеченные сроки. Оргкомитет не станет переносить соревнования из-за коронавирусной инфекции.

В Канаде зафиксировано 60 случаев заражения вирусом COVID-19. Был отменен чемпионат мира по хоккею среди женщин. Но пока организаторы чемпионата по фигурному катанию не считают нужным отказываться от проведения турнира в намеченные сроки – с 16 по 22 марта.

Федерация фигурного катания Канады и Международный союз конькобежцев (ISU) следят за развитием ситуации. Пока они оценивают риск для здоровья, как низкий, поэтому чемпионат мира будет проведен в заранее запланированные сроки.