"Краснодар" выиграл у "Спартака" благодаря голу Ари

Программу 21 тура чемпионата России по футболу продолжил матч в Москве. "Спартак" принимал "Краснодар" и потерпел поражение со счетом 0:1.

Весь первый тайм спартаковцы играли на контратаках, но при этом ни создали больше опасных моментов у ворота Матвея Сафонова. Вратарь гостей отразил удар Георгия Джикии со штрафного, затем парировал дальний "выстрел" Зелимхана Бакаева. Но в первом тайме зрители забитых мячей не увидели.

"Спартак" очень мощно начал второй тайм. Эсекьель Понсе после подачи углового бил головой под перекладину, южан выручил Сафонов. Но постепенно пыл спартаковских атак выдохся, и инициатива перешла к гостям. На 71 минуте защитник красно-белых Илья Кутепов толкнул ворвавшегося в штрафную Маркуса Берга, и судья Сергей Лапочкин назначил пенальти. Вратарь "Спартака" Александр Максименко был близок к тому, чтоб отбить удар Ари, но мяч все же оказался в воротах.

Забив мяч, "Краснодар" очень грамотно сыграл на удержание, не позволив "Спартаку" создать хоть что-то серьезное у своих ворот. Гол Ари остался единственным. "Краснодар" победил 1:0, набрал 41 очко и вернулся на второе место. "Спартак" с 25 очками остался на десятой позиции.