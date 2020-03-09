Девочку насмерть раздавило скульптурой, на которую она залезла в парке

В украинском Запорожье на девочку упала деревянная скульптура. От полученных травм ребенок скончался.

Инцидент произошел в парке "Дубовая роща". Малышка залезла на деревянную фигуру, та оказалась не закреплена. По словам директора парка, рядом были размещены таблички, запрещающие так делать. Однако родители девочки отлучились, скорее всего, они что-то праздновали в кафе и прибежали лишь после несчастного случая.

Оставшись без присмотра, малышка начала играть. К сожалению, полученные при падении скульптуры травмы оказались несовместимы с жизнью.

Полиция проводит расследование по статьям "Служебная халатность" и "Умышленное убийство".