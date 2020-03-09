Вандалы упомянули Москву на одной из главных достопримечательностей Праги

На одной из несущих опор Карлова моста в Праге неизвестные вандалы оставили граффити. Пользуясь аэрозольными баллончиками с красной и черной красками, они написали по-английски: "Краков + Москва = Прага. 8.03.2020". Надпись появилась в ночь на понедельник, 9 марта. Ее фотографии выложены в соцсетях.

По этому факту чешская полиция начала следствие по статье о нанесении ущерба чужому имуществу, имеющему неисчислимую историческую и культурную ценность.

Если виновные будут найдены, им грозит уголовное наказание, а если речь идет об иностранцах, — высылка из страны с последующим многолетним запретом на въезд в нее, пишет ТАСС.

Средневековый Карлов мост через реку Влтава является одной из главных исторических достопримечательностей Праги. Он внесен в список культурных объектов, охраняемых ЮНЕСКО.