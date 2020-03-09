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Расследование крушения Boeing-777 под Донецком 31 минута назад

9 марта 202022:08 Дмитрий Петров

Суд по делу MH17: ни объективности, ни профессионализма

Суд по делу MH17: ни объективности, ни профессионализма

В Нидерландах начался суд по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. Суд, итоги которого можно с большой долей вероятности считать предрешенными, ибо обвинение целиком основано на выводах той самой следственной группы, к составу и работе которой все эти годы было, мягко говоря, много вопросов. Впрочем, сейчас эти вопросы суд тревожат мало: сегодня его гораздо больше волновало, почему те, кого назначили обвиняемыми, так и не прибыли на процесс.

Дело о крушении рейса MH17 рассматривает окружной суд Гааги. Но все заседания будут проходить в Амстердаме, прямо на территории аэропорта Схипхол. И причин этому несколько. Прежде всего потому, что именно отсюда отправился в свой последний полет Boeing "Малайзийских авиалиний", здесь находится мемориал памяти погибших, а также из-за огромного интереса мировой прессы. Аккредитованы несколько сотен журналистов. И для удобства их работы был подготовлен целый авиационный ангар.

В пресс-центре организована прямая трансляция из зала суда. С шести камер. Для родственников погибших зарезервированы несколько помещений в Амстердаме. Во время процесса они будут проживать там под охраной. Первое заседание начинается с того, что председательствующий Хендрик Стейнгаюс представляет всех участников процесса. Присутствующих — это судьи, прокуроры и адвокаты — и тех, кого на этом процессе мы вряд ли увидим, - четверых подозреваемых. Троих россиян - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Олега Пулатова - а также гражданина Украины Леонида Харченко.

В зале суда звучат все 298 фамилий жертв этой катастрофы. Для родственников погибших это трогательный момент. И неоднозначный. Им снова приходится переживать тяжелые эмоции и вспоминать о своих потерях. Но в то же время они, конечно, хотели бы, чтобы справедливость восторжествовала и виновные в гибели их близких понесли наказание.

Это единственная возможность — в минуты перерыва на входе в комплекс правосудия пообщаться с участниками процесса, адвокатами и родственниками погибших. Коллеги-журналисты сразу берут их в плотное кольцо, а уже через несколько минут служащие суда выводят.

Вот только будет ли справедливым этот суд? По мнению специалистов, методы и качество работы совместной следственной группы не позволяют считать расследование объективным и профессиональным. По многим причинам. Например, России было отказано войти в состав следственной группы. При том что Украина вошла и имеет все возможности влиять на результаты расследования.  Тем более что следователи до сих пор игнорируют сам факт, что в июле 2014 года Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий, тем самым подвергая опасности все гражданские воздушные суда, пролетающие над Донбассом. Ну, и, наконец, следствие с самого начала предвзято относилось к любой информации со стороны России.

2015 год. Специалисты концерна "Алмаз-Антей" провели натурный эксперимент с подрывом ракеты возле кабины самолета. Результаты опровергли гипотезу о том, что реальный пуск ракеты "Бук" 17 июля 2014 года был осуществлен из района Снежного, где тогда стояли ополченцы ДНР и на чем настаивает следствие. Это значит, что "Бук", если и стартовал, то из другой точки.

2016 год. Россия передала первичные данные радиолокационной станции, которые полностью исключают возможность пуска ракеты с территории ополченцев.

2018 год. Российской оборонное ведомство обнародовало сведения о производстве и учете ракет комплекса "Бук", из которых следовало, что изделие, которым был сбит Boeing, произведено в 1986 году и отправлено в одну из частей на территории тогда еще Украинской ССР. Последние годы стояло на вооружении украинской армии. И тогда же Минобороны привело доказательства фальсификации видеоизображений якобы российского "Бука", к оторые и были положены в основу доказательств голландскими следователями. 

Сегодня голландские адвокаты родственников погибших очень неохотно отвечали на наши вопросы, почему доводы России следователи игнорируют, на ходу придумывали объяснения.

- Как вы считаете, почему следователи не обращают внимания на данные, предоставляемые Россией?

— Насколько я знаю, члены совместной следственной группы запрашивали у России некую информацию. И Россия ее предоставила. Но, по мнению следственной группы, она не была полной. Более того, некоторые данные имели признаки манипуляции, — сказал представитель группы адвокатов родственников погибших Питер Лангстраат.

Совместная же следственная группа строит все свои выводы на сомнительных данных из соцсетей, на их грубой компиляции.

"До сих пор за эти 6 лет не предъявлено убедительных доказательств. А появилась масса вопросов, на которые нет ответов. Начиная с того, почему в этот  день не работали все радары на Украине, куда делась вся эта информация, где переговоры диспетчеров, почему документ голландской контрразведки военной три с половиной года скрывался, о том, что никаких "Буков" в зоне поражения не было.  Важно, что эти вопросы задаем не мы, из России, а эти вопросы задают люди, которые живут и работают в Голландии и Германии", — отметил Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества.

Как заявила судья Мария Кнайф, материалы голландского журналиста могут все-таки быть приобщены к делу. Прозвучала сегодня и позиция защиты. Нидерландский адвокат Олега Пулатова Будевейн Ван Эйк выступил в суде весьма убедительно.

Эта позиция будет заявлена еще не раз, ведь процесс будет долгим. График заседаний составлен на год вперед.

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