9 марта 202022:38 Дмитрий Кайстро

Не стало Макса фон Сюдова: каким был один из величайших актеров

Не стало Макса фон Сюдова: каким был один из величайших актеров

Не стало одного из самых известных актеров мирового кино. Во Франции в возрасте 90 лет умер Макс фон Сюдов — человек, сыгравший столько ролей, что его уже сложно связывать с кинематографом какой-то одной страны, в том числе родной Швеции, где он начинал в черно-белых фильмах великого Бергмана, давно ставших классикой. Италия, Франция и, конечно, Голливуд — все это этапы его карьеры, которая не прекращалась до последних дней.

В невероятном ХХ столетии, во многом ставшим столетием кино, Макс фон Сюдов был одним из величайших актеров. Немногие, однако, знали, что его неповторимая манера игры почти полностью выросла из традиций русской классической театральной школы. А книгу Станиславского "Работа актера над собой" он до конца жизни называл библией мастерства.

В кино он пришел из Стогкольмского академического театра. И скоро стал любимым актером гениального Бергмана. Их первая совместная работа — лента "Седьмая печать". Эпизод, где фон Сюдов играет на берегу моря в шахматы с воплощением смерти, - один из самых узнаваемых и важных в истории кинематографа.

"Картины Бергмана были тем, что делало меня не только режиссером, но и человеком", — говорил актер. А Бергман, в принципе, не существует без фон Сюдова.

Андрей Кончаловского и Макса фон Сюдова связывала многолетняя дружба. Вместе они спорили о кино. Вместе работали. У Кончаловского фон Сюдов снялся в фильме "Дуэт для солиста".

Он был актером планетарного масштаба. Его приглашали Дэвид Линч, Стивен Спилберг, Вудди Аллен. Картина последнего "Ханна и ее сестры" получила три премии "Оскар". В Голливуде в 1965-м фон Сюдов сыграл главную роль в классической теперь ленте о жизни Иисуса Христа.

В середине 1970-х годов фон Сюдов переехал в Рим, где дружил с Марчелло Мастроянни. Стоял в авангарде феномена итальянского кино, снявшись во многих культовых теперь картинах.

Но где бы ни работал великий швед, духовная гравитация русской культуры в его жизни оставалась главной. И однажды он сыграл профессора Преображенского в итало-германской экранизации "Собачьего сердца" Булгакова, фильме с названием "Почему лает господин Бобиков".

"Он играл в "Дяде Ване", в пьесах, в классической драматургии. Но при этом был человеком мягким, интеллигентным", — вспоминает киновед Кирилл Разлогов.

Еще одной встречей с русской душой стал фильм "Москва-2017", где фон Сюдов сыграл вместе с Ингеборгой Дапкунайте.

Его фильмография насчитывает полторы тысячи ролей. Среди последних — роль лорда Бриндена, принимавшего обличье трехглазого ворона, в популярном телесериале "Игра престолов".

Последние годы Макс фон Сюдов жил во Франции, гражданство которой принял в 2002 году и высшей наградой которой — за вклад в мировой кинематограф — был награжден, как и его друг Андрей Кончаловский, с которым они дружили до последних дней.

Сейчас

20:12

Турция попросила НАТО помочь с Сирией

19:02

В ЕС не осталось стран без коронавируса

18:56

Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

18:16

Трамп нашел хорошее в падении рынков и назначил виновных

16:22

Коронавирус в Москве: уточненные данные

15:37

После инаугурации Гани прогремели взрывы

15:34

Супруга Макса фон Сюдова сообщила о его смерти

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Из-за падения нефти валюта попала в турбулентность

Из-за падения нефти валюта попала в турбулентность

1 час назад
Заболевшие россияне проходят интенсивный курс противовирусной терапии

Заболевшие россияне проходят интенсивный курс противовирусной терапии

1 час назад
Суд по делу MH17: ни объективности, ни профессионализма

Суд по делу MH17: ни объективности, ни профессионализма

30 минут назад
Турция попросила НАТО помочь с Сирией

Турция попросила НАТО помочь с Сирией

2 часа назад
Земляки Зеленского потребовали его отставки

Земляки Зеленского потребовали его отставки

1 час назад
Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

3 часа назад
ВОЗ рассказала, чем пандемия коронавируса будет отличаться от других

ВОЗ рассказала, чем пандемия коронавируса будет отличаться от других

1 час назад
Трамп нашел хорошее в падении рынков и назначил виновных

Трамп нашел хорошее в падении рынков и назначил виновных

4 часа назад
Супруга Макса фон Сюдова сообщила о его смерти

Супруга Макса фон Сюдова сообщила о его смерти

6 часов назад
13 белорусских военных отравились, отведав взрывчатки

13 белорусских военных отравились, отведав взрывчатки

2 часа назад
Вандалы упомянули Москву на одной из главных достопримечательностей Праги

Вандалы упомянули Москву на одной из главных достопримечательностей Праги

2 часа назад
В ЕС не осталось стран без коронавируса

В ЕС не осталось стран без коронавируса

3 часа назад
"Невеста комдива": сериал со звездным актерским составом на канале "Россия"

"Невеста комдива": сериал со звездным актерским составом на канале "Россия"

44 минуты назад
Праздничный выпуск "Ну-ка, все вместе!" завершился победой Яны Горной и Полины Смирновой

Праздничный выпуск "Ну-ка, все вместе!" завершился победой Яны Горной и Полины Смирновой

08.03.2020 20:25
Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

06.03.2020 12:32
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

28.02.2020 16:59
Израиль вводит обязательный карантин не только для иностранцев

Израиль вводит обязательный карантин не только для иностранцев

51 минута назад
Прикидываться бесполезно: юбилярша Голубкина призналась, что скрывает

Прикидываться бесполезно: юбилярша Голубкина призналась, что скрывает

1 час назад
Принц Гарри пообещал Вовану и Лексусу контакты человека, "знающего правильных людей"

Принц Гарри пообещал Вовану и Лексусу контакты человека, "знающего правильных людей"

1 час назад
Отменен главный парад в честь Дня святого Патрика

Отменен главный парад в честь Дня святого Патрика

1 час назад
Профилактика усиливается: в Италии предложили отменить все спортивные мероприятия

Профилактика усиливается: в Италии предложили отменить все спортивные мероприятия

1 час назад
Тедеско: "Спартак" сыграл хорошо, и проиграл незаслуженно

Тедеско: "Спартак" сыграл хорошо, и проиграл незаслуженно

2 часа назад
Девочку насмерть раздавило скульптурой, на которую она залезла в парке

Девочку насмерть раздавило скульптурой, на которую она залезла в парке

2 часа назад
Трамп ответил братьям Куомо

Трамп ответил братьям Куомо

2 часа назад
"Салават Юлаев" вышел вперед в серии с "Авангардом"

"Салават Юлаев" вышел вперед в серии с "Авангардом"

2 часа назад
Тилль Линдеманн грубо нарушил основное правило Чернобыльской зоны

Тилль Линдеманн грубо нарушил основное правило Чернобыльской зоны

3 часа назад
Парусный спорт. "Броненосец" вошел в Топ-4 южноафриканского 52 Super Series

Парусный спорт. "Броненосец" вошел в Топ-4 южноафриканского 52 Super Series

3 часа назад
Губернатор оценил ситуацию с дочерью вегетарианки с точки зрения отца

Губернатор оценил ситуацию с дочерью вегетарианки с точки зрения отца

3 часа назад
"Краснодар" выиграл у "Спартака" благодаря голу Ари

"Краснодар" выиграл у "Спартака" благодаря голу Ари

3 часа назад
Макрон и Меркель сделали заявления по COVID-19

Макрон и Меркель сделали заявления по COVID-19

4 часа назад
Коронавирус не отменит чемпионат мира по фигурному катанию

Коронавирус не отменит чемпионат мира по фигурному катанию

4 часа назад
Киселёв призвал не паниковать и не бежать в обменники

Киселёв призвал не паниковать и не бежать в обменники

4 часа назад
Эксперты уточнили, передается ли коронавирус с пищей

Эксперты уточнили, передается ли коронавирус с пищей

4 часа назад
Конец безрассудной гонки по Йошкар-Оле попал на видео

Конец безрассудной гонки по Йошкар-Оле попал на видео

4 часа назад
Twitter объявил недостоверным перепощенное Трампом видео с Байденом

Twitter объявил недостоверным перепощенное Трампом видео с Байденом

5 часов назад
Американские военные убиты в ходе антиигиловской операции

Американские военные убиты в ходе антиигиловской операции

5 часов назад
После инаугурации Гани прогремели взрывы

После инаугурации Гани прогремели взрывы

6 часов назад
Cargo Dragon SpaceX пристыковался к МКС

Cargo Dragon SpaceX пристыковался к МКС

6 часов назад
Церемония зажжения олимпийского огня пройдет без зрителей

Церемония зажжения олимпийского огня пройдет без зрителей

8 часов назад
В мире впервые за 11 лет после кризиса ожидается падение спроса на нефть

В мире впервые за 11 лет после кризиса ожидается падение спроса на нефть

8 часов назад
В Apple Watch добавят функцию определения кислорода в крови

В Apple Watch добавят функцию определения кислорода в крови

11 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку