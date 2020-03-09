Не стало Макса фон Сюдова: каким был один из величайших актеров

Не стало одного из самых известных актеров мирового кино. Во Франции в возрасте 90 лет умер Макс фон Сюдов — человек, сыгравший столько ролей, что его уже сложно связывать с кинематографом какой-то одной страны, в том числе родной Швеции, где он начинал в черно-белых фильмах великого Бергмана, давно ставших классикой. Италия, Франция и, конечно, Голливуд — все это этапы его карьеры, которая не прекращалась до последних дней.

В невероятном ХХ столетии, во многом ставшим столетием кино, Макс фон Сюдов был одним из величайших актеров. Немногие, однако, знали, что его неповторимая манера игры почти полностью выросла из традиций русской классической театральной школы. А книгу Станиславского "Работа актера над собой" он до конца жизни называл библией мастерства.

В кино он пришел из Стогкольмского академического театра. И скоро стал любимым актером гениального Бергмана. Их первая совместная работа — лента "Седьмая печать". Эпизод, где фон Сюдов играет на берегу моря в шахматы с воплощением смерти, - один из самых узнаваемых и важных в истории кинематографа.

"Картины Бергмана были тем, что делало меня не только режиссером, но и человеком", — говорил актер. А Бергман, в принципе, не существует без фон Сюдова.

Андрей Кончаловского и Макса фон Сюдова связывала многолетняя дружба. Вместе они спорили о кино. Вместе работали. У Кончаловского фон Сюдов снялся в фильме "Дуэт для солиста".

Он был актером планетарного масштаба. Его приглашали Дэвид Линч, Стивен Спилберг, Вудди Аллен. Картина последнего "Ханна и ее сестры" получила три премии "Оскар". В Голливуде в 1965-м фон Сюдов сыграл главную роль в классической теперь ленте о жизни Иисуса Христа.

В середине 1970-х годов фон Сюдов переехал в Рим, где дружил с Марчелло Мастроянни. Стоял в авангарде феномена итальянского кино, снявшись во многих культовых теперь картинах.

Но где бы ни работал великий швед, духовная гравитация русской культуры в его жизни оставалась главной. И однажды он сыграл профессора Преображенского в итало-германской экранизации "Собачьего сердца" Булгакова, фильме с названием "Почему лает господин Бобиков".

"Он играл в "Дяде Ване", в пьесах, в классической драматургии. Но при этом был человеком мягким, интеллигентным", — вспоминает киновед Кирилл Разлогов.

Еще одной встречей с русской душой стал фильм "Москва-2017", где фон Сюдов сыграл вместе с Ингеборгой Дапкунайте.

Его фильмография насчитывает полторы тысячи ролей. Среди последних — роль лорда Бриндена, принимавшего обличье трехглазого ворона, в популярном телесериале "Игра престолов".

Последние годы Макс фон Сюдов жил во Франции, гражданство которой принял в 2002 году и высшей наградой которой — за вклад в мировой кинематограф — был награжден, как и его друг Андрей Кончаловский, с которым они дружили до последних дней.