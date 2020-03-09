Тедеско: "Спартак" сыграл хорошо, и проиграл незаслуженно

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско подытожил поражение клуба в матче 21 тура чемпионата России по футболу от "Краснодара". Немецкий специалист дал понять, что его подопечные потерпели поражение незаслуженно.

"Мы крайне разочарованы поражением, и я считаю, что "Спартак" проиграл незаслуженно, — цитирует Тедеско Чемпионат.Com. – Игра получилась хорошей, мы создали много моментов, но "Краснодар" – хорошая команда. Соперник имеет опытных футболистов. И после пропущенного гола играть было тяжело".

Напомним, что "Спартак" после домашнего поражения от "быков" сохранил 25 очков и после 21 тура занимает 10 место российской премьер-лиги. "Краснодар" же набрал 41 балл и вернул себе вторую строчку.