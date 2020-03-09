"Зенит" сыграл вторую ничью подряд. Теперь с "Уфой"

Программа 21 тура российской премьер-лиги по футболу завершалась матчем в Санкт-Петербурге, где "Зенит" принимал "Уфу". Встреча проходила на стадионе "Газпром Арена" и завершилась нулевой ничьей.

После ничейного результата подопечные Сергея Семака набрали в таблице чемпионата России 47 очков, благодаря которым они продолжают лидировать. Преимущество над идущим вторым "Краснодаром" теперь сократилось до шести очков.

"Уфа" же набрала 26 баллов и располагается на восьмой строчке РПЛ.