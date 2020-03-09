"Локомотив" до минимума сократил счет в серии с "Йокеритом"

Ярославский "Локомотив" выиграл пятый матч в серии с финским "Йокеритом" в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги, который проходил на домашней площадке "джокеров". Гостевая для "железнодорожников" встреча завершилась со счетом 4:2 в их пользу.

По ходу поединка "Локомотив" проигрывал 2:1. Счет был открыт ярославцем Павлом Кудрявцевым, но "Йокерит" вышел вперед после голов Антти Пильстрема и Ессе Йонэнсуу. Впрочем, "бронепоезд" ударно провел заключительный период, в котором забил сразу три шайбы усилиями Григория Денисенко, Стефана Да Косты и Артура Каюмова.

Для "Локомотива" эта победа стала второй в серии. Теперь в их противостоянии с клубом из Хельсинки счет 3:2 в пользу "джокеров". Шестая встреча соперников состоится в Ярославле 11 марта.