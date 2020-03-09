Семак: "Зениту" где-то не хватило мастерства, где-то везения

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак назвал причины ничейного результата в матче 21 тура чемпионата России по футболу против "Уфы". По мнению наставника, его команде не хватило двух аспектов.

"Результатом мы не удовлетворены. Было несколько опасных контратак на наши ворота. Имелись и у нас возможности в атаке, но самое важное – забить, мы не смогли, — цитирует Семака РИА Новости. – Пытались взломать оборону на протяжении всего матча, но не получилось. Местами не хватило мастерства, местами – везения".

Напомним, что ничья стала для "Зенита" второй кряду в чемпионате России. Туром ранее сине-бело-голубые также разошлись нулевой ничьей с "Локомотивом". "Зенит" по-прежнему удерживает лидерство в премьер-лиге, но отставание "Краснодара" – ближайшего преследователя, сокращается.