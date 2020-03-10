США хотят включить в договор СНВ все новые российские вооружения

В Госдепе США заявили, что договор на замену СНВ-3 должен включать подводный аппарат "Посейдон", крылатые ядерные ракеты, баллистические ракеты воздушного базирования.

Договор с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года. Этот документ остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.

"Мы должны обеспечить, чтобы договор покрывал не только то, что сейчас покрывает СНВ-3, но и спектр новых российских систем вооружений, которые разрабатываются и которые не подпадали бы под действие СНВ-3​​​", — заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

"Некоторые из них — это несколько экзотические вооружения, такие как вооруженный ядерным оружием подводный аппарат на ядерной тяге "Посейдон", крылатая ракета на ядерной тяге с ядерным вооружением и баллистическая ракета воздушного базирования", — отметил он.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп считает, что в продление договора следует включить не только Россию, но и Китай, и все "потенциальные угрозы" со стороны вооружений следующего поколения, передает РИА Новости.

Впервые о подводном беспилотном комплексе "Посейдон" рассказал Владимир Путин во время Послания к Федеральному Собранию в марте 2018 года. Судя по информации из открытых источников, мощность ядерного заряда для подводного робота "Посейдон" может достичь двух мегатонн. Дрон способен двигаться на глубине более 1 километра со скоростью до 70 узлов, то есть около 130 километров в час

23 апреля прошлого года в Северодвинске спустили на воду подводный крейсер специального назначения "Белгород". Субмарина является первой АПЛ, способной нести беспилотные "Посейдоны".

В своем Послании президент говорил и о тяжелой межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", и о гиперзвуковых системах "Авангард" и "Кинжал".