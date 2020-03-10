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10 марта 202012:01

Илон Маск боится не дожить до высадки на Марс

https://www.spacex.com/

Илон Маск не уверен, что застанет при своей жизни момент, когда его космическая компания SpaceX выполнит свою основную миссию — доберется до Марса. 

"Если мы не ускорим темпы прогресса, я точно умру до того, как мы отправимся на Марс", — сказал Маск на конференции Satellite 2020 в Вашингтоне. "Если 18 лет нужно, чтобы только подготовиться к выводу на орбиту первых людей, мы должны ускорить инновации, иначе, основываясь на прошлых тенденциях, я определенно уже умру к тому времени, как мы отправимся на Марс".

В сентябре прошлого года Илон Маск уверял, что космический корабль Starship должен выйти на околоземную орбиту уже через полгода, а впоследствии полететь и на Марс. Всего Маск планирует около 10 беспилотных тест-полетов на орбиту и затем – с людьми: утверждает, что попытается сделать это уже в 2020 г. Видимо, в планы, все же, были внесены некоторые коррективы.

Starship относится к ракетам многоразового использования. Высота составляет почти 50 м, масса с полной загрузкой топлива — 1400 тонн. Корабль сможет транспортировать до 100 человек в длительном полете и нести около 100 тонн полезного груза. У ракеты три подвижных двигателя, которые могут отклоняться на 15 градусов, и три статичных.

Корпус сделан из нержавеющей стали. По прочности использованный там сорт стали не уступает композитным материалам, заверил Маск, а по стоимости — дешевле в 50 раз. При этом он достаточно легок и обладает необходимыми характеристиками термоустойчивости, чтобы выдержать многократные нагревы и охлаждения. Это также позволяет использовать довольно тонкий слой термозащитной плитки на поверхности.

Для запуска корабля на орбиту создается новая ракета-носитель под названием Falcon Super Heavy длиной 68 м и диаметром 9 м.

Эта ракета может оснащаться разными комбинациями двигателей марки Raptor, от 24 до 37 в зависимости от выполняемой задачи. В ходе презентации Маск завил, что его конечной целью является заселение человеком иных планет. Глава SpaceX не раз заявлял, что корабль такого типа будет использован для доставки на Марс 1 тыс. колонистов, которые будут создавать там первое поселение.

"Мы столкнулись с выбором, какое будущее хотите вы? Вы хотите, чтобы мы стали процветающей космической цивилизацией и находились в разных мирах и среди звезд? Или вы хотите быть ограничены Землей? Я выбираю первый вариант. Я надеюсь, вы согласны со мной. Принципиальный момент, который позволит нам стать космической цивилизацией, сделать космическое путешествие похожим на воздушное", — сказал Илон Маск

Ранее Маск обещал полеты к Луне и облеты ее на том же корабле с туристами на борту. Эти планы встретили дружную критику экспертов, большинство которых считают их фантастикой. С недоверием отнеслись к планам и в NASA. Глава космического агентства Джеймс Брайденстайн напомнил о проблемах с запуском пилотируемого корабля Dragon для доставки экипажей на МКС: этот запуск вынуждено переносили несколько раз.

По словам Маска, Марс является идеальным "полигоном" для перехода человечества к жизни в космосе, и SpaceX планирует стать движущей силой в этой трансформации. У Марса в этом отношении, отмечает глава SpaceX, есть масса преимуществ. Во-первых, в прошлом он был похож на Землю, на нем есть запасы воды и газов, которые можно растопить и вернуть Марсу океаны и атмосферу. Текущий состав атмосферы Марса уже позволяет использовать ее для выращивания растений, если сжать воздух, содержащий два важнейших вещества для флоры – азот и углекислоту.

Маск заявил недавно, что необходимо отправить на Красную планету тысячу кораблей с "миллионами тонн" витамина С, иначе люди там будут умирать "долго и мучительно". Для того, чтобы жить на Марсе, "нам нужен самодостаточный город", сказал Илон Маск. Город на Марсе "должен выжить, если корабли снабженцев перестанут приходить с Земли по какой-либо причине", сказал глава SpaceX изданию Ars Technica.

Маск провел сравнение с длительным морским путешествием: "Это все равно, что сказать: "Ну... у нас было все, кроме витамина С". Ну замечательно! Теперь ты заболеешь цингой и умрешь — и болезненно, кстати. Это никуда не годится. Ты умрешь медленно и болезненно из-за недостатка витамина С. Поэтому мы должны убедиться, что витамин С есть на Марсе", — отметил миллиардер.

Маск в январе писал в Твиттере, что долговременной целью будет запуск многоразовых ракет SpaceX примерно три раза в день, в среднем, с полезной нагрузкой 100 тонн в каждом полете. Примерно 1000 рейсов в год с грузом более 100 тонн в каждом полете. При таких темпах, теоретизирует Маск, каждая ракета "Starship" будет совершать около 1000 полетов в год, выводя на орбиту в общей сложности 100 000 тонн груза.

Маск планирует, что 1000 космолетов могут доставлять на Марс порядка 100 тысяч человек во время синхронизации вращения Марса относительно Земли каждые 26 месяцев.

Глава Tesla и SpaceX обдумал и другие вещи. Так, Маск убежден, что на Марсе будет царить демократия, а жители сами будут принимать решения. При этом законов нужно меньше и они должны быть проще, чем на Земле, уверен Маск.

В фантазиях миллиардера, люди будут жить под стеклянными куполами в домах с парками, где можно гулять  без космического костюма. Продовольствие будет выращиваться на солнечных гидропонных фермах, расположенных либо под землей, либо в закрытом помещении.

Маск теперь планирует отправить на Марс ракету с грузом к 2022 году, сообщается на сайте SpaceX. Вторая миссия, с грузом и экипажем, рассчитана на 2024 год. Маск все еще намерен отправить на Марс миллион человек. Сделать это миллиардер мечтает к 2050 году.

"Я, вероятно, уже умру к тому времени, когда на Марсе будут самодостаточные города. Но я бы увидеть кучу кораблей, приземляющихся на Марс", — мечтает Илон Маск.

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