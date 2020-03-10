Овечкин и Орлов забили по голу, но "Вашингтон" проиграл "Баффало"

За океаном начался очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ. В одном из стартовых матчей "Вашингтон Кэпиталз" гостил у "Баффало Сэйбрз". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Хоккеисты "Сэйбрз" вели в счете после голов Виктора Олофссона и Джека Айкела, но в заключительном периоде Александр Овечкин сначала забил сам, потом ассистировал на Дмитрия Орлова, в результате чего матч при счете 2:2 был переведен в овертайм. Еще один ассист – у Евгения Кузнецова.

Дополнительных минут соперникам также не хватило для определения победителя, и они пробили послематчевые буллиты. В них точнее оказались хоккеисты "Баффало". Бросавшие по воротам соперника Овечкин и Илья Ковальчук свои удары не реализовали.