В Нидерландах начался суд по делу о крушении малазийского "Боинга" в Донбассе. Слушания уже распланированы до конца 2021 года и могут затянуться дольше.

Судья окружного суда Гааги сообщила, что к делу планируют приобщить новые материалы. В частности, расследование голландского журналиста об отсутствии зенитно-ракетных комплексов "Бук" в районе крушения "Боинга" MH17.

Лайнер, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находилось 298 человек.

Согласно обвинению, "Боинг" был сбит из Бука, а ответственность лежит на троих россиянах и одном украинце.

Москва не раз выражала сомнения в качестве работы Объединенной следственной группы. Следователи проигнорировали данные российской стороны; в частности, документы, которые подтверждают, что ракета, поразившая "Боинг", принадлежала Украине.