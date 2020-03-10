В галерее "Дорога памяти" собрано более 27 млн записей об участниках войны

Более 27 млн фотографий и записей об участниках Великой Отечественной войны уже загружены в базу мультимедийного проекта "Дорога памяти". Число сведений постоянно растет.

Принять участие в специальном проекте может любой желающий. Чтобы увековечить память, необходимо загрузить информационные материалы об участниках Великой Отечественной войны на сайт "Дорога памяти". Данные попадут в экспозицию мультимедийного музея, сообщает телеканал "Россия 24".

Проект предполагается реализовать в виде музейного комплекса, представляющего собой галереи с тематическими залами. Длина галереи составит 1418 шагов — в память о днях, в ходе которых длились боевые действия.